Türken ziehen in Propaganda- Video über uns her

Gut sechs Minuten lang dauert der von GTZ im Web veröffentlichte Clip. Unter dem Titel "Sieben Gründe, warum Sie nicht in das skandalöse Land Österreich kommen sollten" wird wüst über unser Land hergezogen.

Von Hitler bis Unterweger

Die Negativbeispiele sind bekannt: So werden unter anderem Josef Fritzl und Wolfgang Priklopil genannt, auch die Skandale um Bischof Kurt Krenn und Kardinal Hans Hermann Groer werden thematisiert.

Ebenfalls meiden solle man Österreich wegen des Prostituiertenmörders Jack Unterweger und - last but not least - Adolf Hitler.

Jack Unterweger (1994) Foto: APA/Georges Schneider

Nach der Abberufung des türkischen Botschafters in Österreich - um "über die Beziehungen zu Österreich zu beraten" - ist damit wohl eine weitere Krisenfront im brodelnden Konflikt mit der Türkei eröffnet.