Türkei stichelt weiter: "Österreich sabotiert EU"

Cavusoglu erklärte weiter, dass die Türkei mit Österreich erst dann wieder reden werde, wenn die Regierung in Wien ihr Verhalten ändere und Respekt zeige. "Ich werde nicht mit Österreich diskutieren. Dessen Parlament fasst Beschlüsse gegen uns, die Medien berichten schlecht über uns", hielt er fest. Zudem kritisierte Cavusoglu die EU und drängte auf die baldige Umsetzung der Visa- Freiheit für türkische Staatsbürger. "Erst hätten sie im Juni kommen sollen, dann im Oktober, jetzt diskutieren wir noch immer." Sollte sich hier nicht bald Bewegung abzeichnen, würde sein Land das Flüchtlingsabkommen mit Brüssel kippen.

Kurz "weiter offen für den Dialog"

Kurz reagierte am Donnerstag gelassen auf die Aussagen seines türkischen Amtskollegen: "Wir haben unseren Standpunkt gut begründet und klar dargelegt. Ich erwarte von allen, dass man sich sachlich auseinandersetzt. Wir sind weiter offen für den Dialog und Kooperation und schlagen die Tür nicht zu." In der Sache wolle man aber hart bleiben: "In den Fragen des EU- Beitritts sowie der Freiheitsrechte, der Pressefreiheit und Unabhängigkeit der Justiz, haben wir eine klare Meinung und behalten diese bei."

Frage des Tages Soll unsere Regierung bei hartem Kurs bleiben?

Kurz mit EU-Kommissar Johannes Hahn und dem slowakischen Außenminister Miroslav Lajcak Foto: APA/AUSSENMINISTERIUM/DRAGAN TATIC

Allein gegen alle in Brüssel

Kurz hatte am Dienstag im Alleingang die Schlussfolgerungen des EU- Ministerrats zur Erweiterung der EU blockiert, nachdem zuvor die Mehrheit der Staaten ein Einfrieren der Beitrittsgespräche mit der Türkei abgelehnt hatte. Im Gespräch mit der "Krone" hatte er sein Handeln folgendermaßen erklärt: "In der Türkei werden Andersdenkende eingeschüchtert, Journalisten eingesperrt und jetzt ist sogar von einer Wiedereinführung der Todesstrafe die Rede. Das Land entwickelt sich immer weiter weg von der Europäischen Union, und das verlangt nach einer deutlichen Reaktion."

Kern verteidigt Österreichs Position und sucht nach Partnern

Bundeskanzler Christian Kern verteidigte am Donnerstag vor Beginn des EU- Gipfels Österreichs Blockade in der Türkei- Frage. Er gehe davon aus, dass es bei dem Treffen "notwendig" ist, die österreichische Position nochmals zu erklären, "die im Rat (der Außenminister, Anm.) keine Mehrheit gefunden hat. Vor dem Hintergrund haben wir zu akzeptieren, wie die Situation ist. Das haben wir auch in Österreich zur Kenntnis zu nehmen." Viele Kollegen hätten die Auffassung, "die Gesprächskanäle mit der Türkei offenzuhalten. Das haben wir zu akzeptieren. Unsere Aufgabe ist es, Partner zu finden", so Kern.

Die Frage, ob er auf Biegen und Brechen die anderen 27 von der österreichischen Haltung überzeugen wolle, beantwortete Kern damit, dass es "keinen Sinn macht, über Erklärungen zu diskutieren. Mich interessiert konkrete Politik. Wir sollten ein alternatives Konzept zum EU- Beitritt der Türkei ausarbeiten, das wirtschaftspolitische, migrationspolitische und sicherheitspolitische Punkte umfasst. Das ist die österreichische Position."