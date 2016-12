Türkei jetzt "auf allen Ebenen gegen Österreich"

Zum wiederholten Mal in diesem Jahr verschärft sich der Ton zwischen Österreich und der Türkei: Nachdem Außenminister Sebastian Kurz am Dienstag in Brüssel ein Einfrieren der EU- Beitrittsgespräche mit dem Land verlangt hatte, schlägt nun sein türkischer Amtskollege Mevlüt Cavusoglu zurück und startet einen Frontalangriff. Er werde nun "auf allen Ebenen und bei allen Themen gegen Österreich auftreten", sagte er in einem TV- Interview.