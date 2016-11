Türkei- Beitritt: Österreicher klar dagegen

Die EU- Staaten wollen an den Beitrittsverhandlungen mit der Türkei vorerst festhalten, obwohl sie die Entwicklung dort als "äußerst besorgniserregend" bezeichnen. Man sei bereit, den politischen Dialog "auf allen Ebenen und innerhalb des bestehenden Rahmens" fortzuführen, hieß es in einer am Dienstag in Brüssel veröffentlichten gemeinsamen Stellungnahme. Unterdessen lehnen in einer aktuellen Umfrage 80 Prozent der Österreicher einen EU- Beitritt der Türkei ab, nur zehn Prozent befürworten einen solchen.