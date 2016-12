Türke schießt mit Luftdruckpistole vor Diskothek

Der in Feldkirch wohnhafte türkische Staatsbürger scheiterte in der Nacht auf den Christtag anfänglich an den Mitarbeitern eines Sicherheitsdienstes, die er verbal bedrohte. Später ließ ihn ein anderer Mitarbeiter hinein, doch als er mit Disco- Besuchern in Streit geriet, wurde er des Lokals verwiesen.

Diensthund "Gun" findet weggeworfene Waffe

Vor dem Lokal verlangte er erneut Eintritt, diesmal allerdings erfolglos - woraufhin der Mann die Schreckschusspistole holte und einmal schoss. Eine Person erlitt durch das Reizgas einen Asthmaanfall, so die Polizei. Der Beschuldigte flüchtete vom Tatort, stellte sich dann jedoch, als die Polizei eintraf. Die Pistole hatte er zuvor weggeworfen, sie wurde von Diensthund "Gun" aufgefunden.

Nach Abschluss der Erhebungen und Rücksprache mit dem zuständigen Staatsanwalt wurde der Beschuldigte auf freiem Fuß angezeigt.