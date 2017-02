Tscheche bei Sturz in Gletscherspalte gestorben

Ein 42- jähriger Tscheche ist am Sonntag bei einem Sturz in eine Gletscherspalte in der Venedigergruppe in Osttirol tödlich verunglückt. Der Mann war gemeinsam mit zwei Begleitern auf einer Skitour wieder bei der Abfahrt, als er auf einer Schneebrücke einbrach. Er stürzte daraufhin rund 20 Meter in die Gletscherspalte. Der Tscheche konnte nur mehr tot geborgen werden.