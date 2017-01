Trump- Einladung: Stift Heiligenkreuz narrt das Web

Die augenzwinkernde Nachricht hat aber durchaus einen sehr ernsten Hintergrund. In den vergangenen Jahren etablierten sich das gar nicht verschlafene Stift Heiligenkreuz und die dort ansässige Hochschule unweit von Wien als weltoffen, charismatisch und als die erste Adresse bei der Ausbildung von neuen Priestern aus aller Herren Länder.

Hochkarätige Gäste kommen nach Heiligenkreuz

Von dem Zisterzienserkloster geht ein Strahl des Glaubens in die ganze Welt aus. "Bei uns waren Papst Benedikt der XVI. und Bundespräsident Heinz Fischer zu Besuch. Wir sprechen eine herzliche Einladung an unser neues Staatsoberhaupt Alexander Van der Bellen und den US- Präsidenten aus", erzählt Pater Johannes Paul Chavanne.

Priester erheitert mit Trump- Tweet das Internet

Der Kaplan des österreichischen Olympiateams hat einen (erfundenen) Twitter- Eintrag von "Präsident Trump" auf der Internetseite faketrumptweet.com erstellt - derzeit der Renner im Netz.

Pater Johannes Paul Chavanne narrt mit dem Trump-Tweet das Netz. Foto: Stift Heiligenkreuz

Abseits des Scherzes haben die Mönche ein echtes Anliegen: "Wir beten, dass Trump als Präsident für Frieden und Gerechtigkeit in der Welt sorgen wird."

Florian Hitz, Kronen Zeitung