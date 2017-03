Trio schmuggelte Cannabis von Tschechien nach OÖ

Ins Rollen kam der Fall, als im Dezember des Vorjahres ein 21- Jähriger geschnappt wurde, der in Braunau rund 1,6 Kilogramm Cannabis verkauft haben soll. Als Lieferanten wurden zwei in Österreich lebende Tschechen im Alter von 35 bzw. 53 Jahren sowie ein 26- jähriger Slowake ausgeforscht.

Seit Anfang 2016 soll das Trio in unterschiedlichen Autos Suchtgift von Pilsen in Tschechien ins Innviertel geschmuggelt haben.

An Jugendliche weiterverkauft

Das Marihuana wurde in einer Wohnung in Altheim gelagert und von dort an Dealer im Bezirk Braunau weitergegeben. Von den insgesamt sechs Kilogramm wurden laut Polizei vier an drei Subhändler verkauft, die vor allem Jugendliche in der Lokalszene von Braunau und Simbach im benachbarten Bayern versorgten. Der Rest ging an andere Abnehmer.