Trafikantin schlug Räuber Häferl auf den Kopf

"Wenn es um mein Eigentum und mein Geld geht, verstehe ich keinen Spaß", betonte die Wienerin Helga H. im Gespräch mit der "Krone" am Samstagnachmittag - die resolute Chefin der alteingesessenen Lotto- Annahmestelle in der Löwengasse 25 wurde am Donnerstag gegen 10 Uhr beinahe Opfer eines bewaffneten Überfalls. Beinahe, weil sich die Trafikantin zur Wehr setzte, statt dem Täter Geld zu geben!

Verdutzter Räuber von Zeuge festgehalten

Ein 39- jähriger arbeitsloser Österreicher hatte, mit einem Messer bewaffnet, die Trafik betreten und Geld gefordert. Doch er bekam keine Beute - sondern ein Kaffeehäferl auf den Kopf geschleudert und Schimpfwörter nachgeschrien. Der verdutzte Mann flüchtete aus dem Geschäft, doch ein couragierter Zeuge, der den vermeintlichen Coup beobachtet hatte, stellte sich dem verhinderten Räuber in den Weg und hielt ihn fest.

Finanzielle Probleme als Motiv

"Die alarmierten Kollegen waren rasch vor Ort und haben den Mann dann sofort festgenommen", berichtete der Wiener Polizeisprecher Patrick Maierhofer. Der gefasste Verdächtige nannte in einer ersten Einvernahme ein - wegen Suchtproblemen - finanzielles Motiv für den versuchten Überfall.