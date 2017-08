Toter Rekrut: Jetzt berichten Augenzeugen!

"Wir haben nur die Wahrheit verdient", schreiben die Soldaten in ihrem Brief: "Wir sind Rekruten. Drei junge Soldaten der 1. Gardekompanie, Kameraden unseres verstorbenen Toni P. Als solche melden wir uns nun zu Wort. Selbständig. Ohne Filter, Kontrolle oder Rücksprache mit der Obrigkeit sehen wir uns als einfache Soldaten und Freunde von Toni gezwungen, unsere Stimme zu erheben."

20 Ohnmächtige? Ein Lügenmärchen"

Und sie widersprechen mit ihrer Schilderung ziemlich deutlich dem Bericht in der Wochenzeitung "Der Falter": "Wir finden Lügenmärchen wie 'über 20 Ohnmächtige bei Übungsmarsch' oder '30 Kilo Marschgepäck' ungeheuerlich und respektlos gegenüber allen, die um Toni trauern."

Auch die Schikanen, die der "Falter" berichtet, seien nicht in dieser Art vorgefallen, meinen die Rekruten: "Ein anderer Rekrut hatte bei den Übungen am Tag vor dem Marsch Schwindelgefühl gemeldet und wurde - ohne Schikane oder irgendwelche 'Repressalien' - umgehend versorgt."

Und sie widersprechen auch der Darstellung im "Falter", dass an einem Tag "mehr als 20 Männer bei der Übung in Ohmacht gefallen sein sollen". Im Brief der Augenzeugen steht dazu wörtlich: "Nachdem beim Marsch der ersten Gruppe (Mittwoch, 2. August) sechs Rekruten wegen Blasen an den Füßen bzw. Unterzucker in die Kaserne zurückgebracht werden mussten (alle bei Bewusstsein! - keine Rede von 20 Ohnmächtigen), wurde der zweiten Gruppe am Donnerstag das Gepäck erleichtert (12 Kilo inklusive Waffe und ausreichend Trinkwasser).

"Belastende Infos aus Whats- App- Gruppe

Der "Falter"- Autor konterte auf diesen Augenzeugenbericht mit einem launigen Eintrag auf twitter: Die Veröffentlichung des Briefs der Augenzeugen sei "eine liebe PR- Aktion" für das Bundesheer. Meldungen aus der Whats- App- Gruppe der Rekruten würden die Version von 26 ohnmächtigen Rekruten belegen.

Journalistin gab sich als Mutter des Toten aus

Die drei Kameraden von Toni P. haben in ihrem Brief jedenfalls eine klare Meinung: "Was wir nicht brauchen können, sind Hass aus dem Netz, mediale Hysterie und 'Fake News made in Austria'. Respektiert die Wahrheit, bleibt bei den Fakten! Einen tragischen Todesfall auszunutzen, um unserer Kompanie und dem ganzen Bundesheer schlimmste Dinge anzudichten, ist ein Schlag ins Gesicht für alle Betroffenen."

Und die Burschen in Horn kritisieren auch, dass sich ein Medium sogar mit einer widerlichen Lüge in die Kaserne einschleichen wollte: "Vormittag erst gab sich eine Journalistin (Name und Medium bekannt) als Mutter des Verstorbenen aus, um sich Zutritt zur Kaserne zu beschaffen."

Den ganzen Brief in voller Länge finden Sie hier im Anhang: