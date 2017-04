Toter in Innenhof: Boxer in die Tiefe gestoßen!

Ein Zeuge hatte am Freitag gegen 13.20 Uhr die Polizei verständigt, da er im Innenhof eines leer stehenden Wohnhauses in der Beckmanngasse einen toten Mann aufgefunden hatte, wie die Polizeidirektion Wien am Sonntagvormittag per Aussendung mitteilte. Die Verletzungen des Mannes, eines in Wien geborenen serbischen Staatsbürgers, "wiesen eindeutig auf ein Sturzgeschehen hin", wodurch die Beamten vorerst von einem Unfall oder auch einem möglichen Selbstmord ausgingen.

In diesem Haus war der 38-Jährige in den Innenhof gestürzt und gestorben. Foto: APA/HERBERT NEUBAUER

Verdächtige Verletzungen an Armen

Eine gerichtliche Obduktion hat am Wochenende allerdings ergeben, dass es sich um Fremdverschulden handeln dürfte. Zwar war der 38- Jährige an den Folgen des Sturzes gestorben, bei der Untersuchung wurden aber Verletzungen an seinen Armen entdeckt, die darauf hinweisen, dass der Mann zunächst festgehalten und dann in die Tiefe gestoßen wurde. "Die Verletzungen konnten nicht vom Opfer selbst herbeigeführt werden", hieß es.

"Er wurde brutal ermordet!"

"Sicher haben Verbrecher meinen Bruder in die Tiefe gestoßen", ist auch Tanja S. (49), Schwester des Toten, überzeugt: "Ronko wurde brutal ermordet!" Das Opfer verkehrte im Suchtgift- Milieu. Daher konzentrierten sich die Einvernahmen auf Personen aus der Drogenszene, berichtete Polizeisprecherin Irina Steirer am Sonntag. Am Freitagvormittag, wenige Stunden vor seinem Tod, hatte der in Wien geborene Serbe noch mit seinem Baupolier telefoniert und gebeten: "Schick' mir bitte die Rettung. Mir geht geht es ziemlich schlecht."

Wie und wieso ihr Bruder dann ins benachbarte leer stehende Haus kam, kann sich die Schwester nicht erklären. "Ronko war froh, nach seiner Drogenzeit und der Gefängnisstrafe eine ordentliche Arbeit am Bau gefunden zu haben. Auch die Trennung von seiner griechischen Freundin hatte er schon verarbeitet", sagen Verwandte.

Christoph Matzl und Peter Tomschi, Kronen Zeitung/krone.at