Tote in Grazer Wohnung: Täter gestand Würgegriff

Er habe sie am Hals gepackt, so der Verdächichte. "An mehr wollte er sich nicht erinnern", sagte der Sprecher der Staatsanwaltschaft Graz am Dienstag.

Die Gutachten, vor allem das toxikologische, dürften erst Anfang Dezember vorliegen. Dann wird auch die nächste Haftprüfungsverhandlung stattfinden. Dass der Verdächtige dann freikommt, sei jedoch so gut wie auszuschließen, sagte Sprecher Hansjörg Bacher.

Foto: Sepp Pail

Leiche in Dusche verstaut

Der 39- Jährige hatte vor den Ermittlern auch angegeben, nach dem Tod seiner 44- jährigen Lebensgefährtin in Panik geraten zu sein. Er verschnürte sie und deponierte sie in der Dusche. Danach ging er auf Einbruchstour, um sich weitere Drogen zu kaufen. Dabei wurde er von der Polizei ertappt.

Starke Verwesung

Die Leiche der Frau war Mitte Oktober gefunden worden. Sie war in Plastik gehüllt und dürfte schon mehrere Wochen dort gelegen sein. Aufgrund der starken Verwesung waren kaum äußerlich sichtbare Spuren auszuwerten. Ein Befund der Gerichtsmedizin wurde daher von der Staatsanwaltschaft angeordnet. Ermittelt wird wegen Mordverdachts.