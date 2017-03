Top- Zeugnis für vierbeinige "Polizei- Schnüffler"

Treffpunkt Diensthundestelle in der Hofherr- Schantz- Gasse in Wien- Floridsdorf: Maggie Entenfellner kam mit gemischten Gefühlen zum Lokalaugenschein. "Ich wollte Hinweisen von Anrufern nachgehen, wonach Polizeihunde angeblich krank und über dubiose Quellen angeschafft worden sein sollen. Aber es ist alles in Ordnung!"

Maggie Entenfellner und "Max" Foto: Gerhard Bartel

320 Hunde im Dienste der Polizei

Die Tiere seien nach strengen Kriterien ausgewählt, bestens ausgebildet und trainiert. 320 Polizeidiensthunde sind österreichweit mit 332 ausgebildeten Hundeführern im Einsatz. Im Verbrecherjagd- Ranking finden sich Drogendealer mit 5889 Einsätzen ganz oben, gefolgt von Personensuchen (5298). Kaum zu glauben, aber die Vierbeiner erschnüffelten selbst Gegenstände (2412) und Sprengstoffe (1596). Und sechs Menschen retteten die Tiere nach Lawinendramen das Leben.

Sandra Ramsauer, Kronen Zeitung