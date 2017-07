Tödlicher Unfall beim Zirbenzapfen- Pflücken in Ktn

Ein 66- Jähriger ist am Freitag in Reichenau in Kärnten tödlich verunglückt. Der Italiener war auf eine etwa zehn Meter hohe Zirbe gestiegen, um ein paar Zirbenzapfen zu pflücken. Als er auf einer Höhe von sieben bis acht Metern war, brachen die Äste des Baumes, und er fiel rückwärts durch das Geäst auf spitze Steine.