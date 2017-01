Todkrank im Sterbehospiz: Parksheriff gekündigt

Die Weißkappler- Truppe kommt nicht zur Ruhe: Nach Mobbingvorwürfen ("wer zu wenig straft, der fliegt") erzählt ein Parksheriff der "Krone" von seinem "Alltag": Ein Kommandant, der Kolleginnen an die Brüste will, ein Mitarbeiter, der praktisch am Sterbebett gefeuert wird und tägliche Abzocke- Vorgaben.