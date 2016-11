Todesrätsel um Wiener Masters- of- Dirt- Manager

Diese Nachricht hat in der Motor- Stunt- Szene eingeschlagen wie eine Bombe: Arthur Magnus, Georg Fechters Managerpartner von Masters of Dirt, ist tot. Der 31- Jährige wurde am Allerheiligenmorgen blutüberströmt auf der Fahrbahn der Williamsburg Bridge im New Yorker Stadtteil Brooklyn entdeckt.

"Ich dachte zuerst, das ist ein Halloween- Scherz - bis die Polizei ein weißes Tuch nahm und den kostümierten Mann zudeckte", schildert ein Augenzeuge. Arthur Magnus soll die Nacht mit seinem Cousin auf einer Halloween- Party durchgefeiert haben - verkleidet als einer der drei Gewaltfanatiker des Kultstreifens "A Clockwork Orange", die mit Schirm, Charme und Melone ihr brutales Unwesen trieben.

Die Masters-of-Dirt-Events ziehen jedes Jahr eine Vielzahl an Fans in ihren Bann. Foto: Uros Visekruna Hiishii

Tod auf Brücke gibt Rätsel auf

Was aber hat sich danach in Brooklyn abgespielt? Verließ der Wiener die Party wirklich alleine, um zur Familie, mit der er für eine Hochzeit in die USA gereist war, zu marschieren? Die Polizei steht noch vor einem Rätsel. Bis dato gehen die Ermittler davon aus, dass der Manager des legendären Stunt- Events waghalsige Kletterversuche auf der Brücke machte und auf die Fahrbahn stürzte - ebenso wenig ausgeschlossen wird aber auch, dass der 31- Jährige von einem Auto überfahren wurde. Auch über Fremdverschulden wird spekuliert.

Foto: Semtainment

Um 5.22 Uhr schlug jedenfalls ein Autofahrer Alarm. Die Williamsburg Bridge wurde umgehend gesperrt, jegliche Rettungsversuche blieben aber vergebens: Arthur Magnus starb an seinen schweren Kopfverletzungen. Eine gerichtsmedizinische Obduktion wurde angeordnet.