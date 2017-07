Tod bei Bootsunfall: Witwe soll 10.000 Euro zahlen

Auch Wochen nach dem Drama, das einen Niederösterreicher das Leben kostete, will keiner der Beteiligten Verantwortung für den Vorfall übernehmen. Fakt ist jedenfalls, dass vor dem Unfall Alkohol in rauen Mengen geflossen war. Beim Bootslenker wurden nach dem Unfall 1,2 Promille im Blut festgestellt. Während der ausgelassenen Bootstour ging ein 44- jähriger Niederösterreicher über Bord. Zuvor soll der Lenker eine scharfe Kurve gefahren sein. Nach einer großen Suchaktion konnte der Vermisste am nächsten Tag nur noch tot aus dem Wasser geborgen werden.

Rechnung über 10.000 Euro an Witwe

Die Informationspolitik der Behörden sorgt jetzt für massive Kritik: Feuerwehr und Wasserrettung hätten laut "News" zu wenig Informationen zur Erstellung eines Unfallberichts, geschweige denn zur Verrechnung der Bergekosten bekommen. So wurde die Gemeinde von den Helfern mit dieser Aufgabe betraut. Diese schickte dann eine Rechnung von rund 10.000 Euro für den Einsatz an die Hinterbliebenen des Verstorbenen - seine Witwe ...

Bei der Bootstour waren vier Niederösterreicher, unter ihnen der Bootslenker sowie das Unfallopfer, und ein 32- jähriger Skipper aus Kärnten an Bord. Letztgenannter wird sich wohl auch für den Unfall verantworten müssen: Obwohl er nicht selbst am Steuer war, hat er als Schiffsführer die Verantwortung über Boot und Crew. Der Kärntner hätte bemerken müssen, dass der Mann, der das Boot zum Unfallzeitpunkt lenkte, aufgrund seiner Alkoholisierung dazu nicht in der Lage war. Er hätte ihn daher nicht ans Steuer lassen dürfen.