Tirolerin von Felsbrocken auf Kopf getroffen

Eine 35- jährige Tirolerin ist am Mittwoch in der Wolfsklamm bei Stans im Bezirk Schwaz von einem Felsbrocken am Kopf getroffen und dabei schwer verletzt worden. Die Frau unternahm gemeinsam mit ihrem Lebensgefährten und ihrem siebenjährigen Sohn eine Wanderung zu einer Wallfahrtskirche, als sich der Gesteinsbrocken löste.