Tirolerin bedroht: "Steig ein, sonst passiert was"

Eine 18- jährige Tirolerin ist am Donnerstagvormittag in Wörgl im Bezirk Kufstein von einem unbekannten Mann bedroht worden. Die junge Frau war zu Fuß in der Ladestraße unterwegs, als neben ihr ein schwarzer Pkw anhielt. Der Beifahrer sagte daraufhin zu der 18- Jährigen: "Steig ein, sonst passiert was."