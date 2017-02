Tiroler muss zehn Jahre in Brasiliens Horror- Knast

Für Mama Daniela R. brach eine Welt zusammen, als ihr Sohn Kevin am Telefon mitteilte, dass er wegen des angeblichen Schmuggels von zwei Kilogramm Kokain zu neun Jahren und neun Monaten Haft verurteilt wurde.

"Hat den Starken gespielt"

"Er hat sogar versucht mich zu trösten, und am Handy den Starken gespielt", so die verzweifelte Mutter im "Krone"- Gespräch. "Jetzt heißt es hoffen", denn nach dem Gespräch mit Wiens Topanwalt Werner Tomanek glaubt die Frau, dass ihr Sohn nach der Berufung nach Österreich ausgeliefert werden könnte und er dann hier nur einen Teil der Haft absitzen muss. Zumal internationale Berichte katastrophale Zustände in Brasiliens Gefängnissen aufzeigen.

Diplomatische Unterstützung

Gleichzeitig versucht die rot- weiß- rote Auslandsvertretung den Tiroler zu unterstützen. "Botschaftsvertreter haben Kevin. R im 2000 Kilometer entfernten Gefängnis besucht und ihn diplomatisch unterstützt", so Gesandter Thomas Schnöll.

Christoph Matzl und Martina Münzer, Kronen Zeitung