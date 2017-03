Tirol: Verletzter saß stundenlang in Gondel fest

Dramatische Szenen am Donnerstag im Osttiroler Prägraten: Zwei Menschen stürzten aus einer Materialseilbahn am Großvenediger. Die Kabine mit vier Bergsteigern war zuvor in rund 30 Metern Höhe aus einem Tragseil gesprungen und in die Tiefe gefallen. Rund vier bis fünf Meter über dem Boden, bevor die Kabine wieder nach oben schnellte, sprangen die zwei Bergsteiger aus der Gondel. Die beiden anderen saßen stundenlang fest - einer der Männer wurde schwer verletzt.