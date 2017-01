Tirol: Touristen niedergeschlagen und ausgeraubt

Der Vorfall ereignete sich zwischen drei und 3.30 Uhr bei einem Bankomaten. Die Männer sprachen das Brüderpaar im Alter von 22 und 26 Jahren an, warfen in der Folge einen der Dänen zu Boden und traten auf ihn ein. Sein Bruder kam ihm zu Hilfe und warf sich auf ihn, um ihn zu schützen. Daraufhin traten die Männer auch auf den zweiten Urlauber ein. Bei den Tätern dürfte es sich laut Polizei um sieben Türken handeln.

Aufgrund der massiven Gewalt gaben die beiden Dänen ihr Bargeld und ihre Geldtaschen heraus, woraufhin die Männergruppe flüchtete. Täter und Opfer dürften sich kurz zuvor bereits in einem Lokal in Sölden begegnet sein, teilte die Exekutive mit.

Täter ergriffen die Flucht

Einige der Männer flüchteten mit einem in der Nähe geparkten, vermutlich weißen Audi oder Mercedes mit einer Skibox und österreichischem Kennzeichen. Der andere Teil der Gruppe stieg in ein ebenfalls weißes Taxi, das unmittelbar am Tatort geparkt hatte. Der Name des Fahrers und die Taxifirma waren zunächst nicht bekannt. Die Polizei bat die Bevölkerung um Hinweise an die Polizeiinspektion Sölden.