Tirol: Räuber überfiel mit Harpune Supermarkt

Mit einer Waffe, die stark einer Harpune ähnelt, hat ein Mann am Montagabend eine Filiale der Lebensmittelkette "M- Preis" in Innsbruck überfallen. Der Unbekannte betrat das Geschäft gegen 19.30 Uhr und bedrohte zwei Angestellte. Einer der Mitarbeiter öffnete die Kassa und packte Geld und Einkaufsgutscheine in ein Plastiksackerl. Damit machte sich der Räuber aus dem Staub. Von ihm fehlt bislang jede Spur.