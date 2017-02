Tierische Odyssee: Katzen- Mama holt "Pepper" ab

"Ich bin überglücklich, dass 'Pepper' noch lebt und freue mich, dass sie wieder mit nach Hause kommt", sagte Franka S. (51) Sonntagabend in der Praxis von Veterinärmediziner Konrad Hehenberger in Zellern bei Amstetten in Niederösterreich. Die Holländerin war mit dem Flieger angereist, in Salzburg gelandet und dann mit dem Zug weiter nach Niederösterreich gekommen.

Pflegerin Katharina Z. und Tierarzt Konrad H. mit Katze "Pepper" Foto: Eric Krügl

950 Kilometer als blinder Passagier

Am Montag geht es die rund 950 Kilometer retour nach Tilburg. Dort wartet die Tochter sehnsüchtig auf die Rückkehr der Familienkatze. Wie berichtet, war das Tier seit vergangenem August verschwunden. Es dürfte auf einen Lkw aufgesprungen und als blinder Passagier durch Europa gefahren sein.

Katze "Pepper" legte 960 Kilometer zurück. Foto: tierschutzverein-ybbstal.at

Ein Jäger entdeckte die Katze schließlich im Ybbstal und brachte sie zum Tierarzt. Dank eines Halsband- Chips wurde die Besitzerin ausfindig gemacht und es kam zum Happy End!

Matthias Lassnig, Kronen Zeitung