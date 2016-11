Tierhasser überschüttet Katze mit heißem Wasser

"Sie hat Verbrennungen zweiten Grades, die Haut ist großflächig abgestorben", so Tierarzt Christian Quehenberger zur "Krone". In der Tierklinik in Perchtoldsdorf in Niederösterreich erholt sich der Vierbeiner von der gemeinen Attacke, "Maya" bekommt eine Schmerztherapie, mindestens noch zwei Wochen.

Katze in Falle gefangen

Diesem besonders perfiden Fall von Tierquälerei dürfte ein schon länger schwelender Nachbarschaftsstreit vorausgegangen sein. Eines Tages entdeckte Heinz Peter B. seine Katze in einer Tierfalle auf dem Nachbargrundstück. Er alarmierte die Polizei.

WEGA rückte an

Nachdem der Täter (legal) im Besitz von Schusswaffen ist, rückte routinemäßig auch die Spezialeinheit WEGA an. Als sich die Beamten näherten, übergoss der 83- jährige Tierhasser "Maya" mit einer heißen Flüssigkeit. Die Falle wurde sichergestellt, die Flüssigkeit für weitere Untersuchungen in ein Labor geschickt. Anzeige wegen Tierquälerei!