Tierhasser erschlägt 18 Legehennen mit Rohr

Wer tut etwas derart Grausames? Fest steht, dass der bis dato unbekannte Täter den Schutz der Dunkelheit in der Nacht auf Donnerstag genutzt hatte, um sich Zugang zum Anwesen des 74- Jährigen zu verschaffen. Er öffnete danach den Hühnerstall, nahm ein dort abgestelltes Elektroinstallationsrohr mit einem Meter Länge und erschlug damit "mutwillig den Großteil der Legehennen", so die Polizei Freitagfrüh. Danach ließ der Täter die toten Tiere verstreut in der Wiese liegen.

Blutergüsse an Hälsen und Rücken

Als der Besitzer am Vormittag nach dem Rechten schauen wollte, entdeckte er das tote Federvieh sowie zahlreiche weitere verletzte Legehennen. Die Tiere wiesen Blutergüsse an den Hälsen und Rücken auf.

"Dem Geschädigten entstand nicht nur der finanzielle Schaden, sondern auch persönliches Leid durch die brutale Vorgehensweise an seinen Tieren", so die Polizei. Ermittlungen wegen des Verdachts der Tierquälerei wurden aufgenommen, die Spurensicherung untersuchte den Tatort. Die Erhebungen sind im Gange.