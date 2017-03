Ticket- Posse: Verwirrende Tafeln werden getauscht

Auch wenn's in Zügen Fahrscheinautomaten gibt: Gelöst muss die Fahrkarte trotzdem VOR dem Zusteigen werden! Das hatte - wie berichtet - im oberösterreichischen Braunau einen Passagier in Bedrängnis bis hin zu einem Polizeieinsatz gebracht. Hinweistafeln an den Waggontüren sollen nun ersetzt werden, weil sie missverständlich sind.