Teurer Pistenspaß: Das kosten heuer die Skipässe

Ein Blick auf die aktuelle Preisgestaltung zeigt: Wer in der kommenden Saison Skifahren will, muss mitunter tief in die Tasche greifen. Plant man zudem einen Abstecher in die Hütte zum Ap­rès- Ski oder einen längeren Aufenthalt, will die Wahl des Skigebiets wohlüberlegt sein.

Bis zu 53 Euro für ein Tagesticket

krone.at hat die aktuellen Preise für Tagestickets genauer unter die Lupe genommen: Spitzenreiter bei den Tagesskipässen ist Kitzbühel. Dort sind für einen Erwachsenen 53 Euro pro Tag fällig, Kinder zahlen stolze 26 Euro. Insgesamt verlangen bereits 28 der auf skiinfo.com ausgewiesenen 204 Skigebiete über 50 Euro pro Tag.

HIER gibt’s die komplette Preisliste zum Download!

(Preisanpassungen kann es aber auch noch in der laufenden Saison geben)

Foto: Salzburger Sportwelt

Nur fünf Skigebiete für unter 20 Euro

Aber es geht auch sehr günstig: Am unteren Ende der Tagespreis- Skala findet sich das Skigebiet "Glasenberg - Maria Neustift" in Oberösterreich. Dort zahlen Erwachsene gerade einmal 14 Euro und Kinder acht Euro für ein Tagesticket. Daneben finden sich aber nur noch vier weitere Pistenplätze, die man für unter 20 Euro nutzen kann.