Terrorverdächtiger Marokkaner wurde abgeschoben

Jener 25- jährige Marokkaner, der im Dezember bei einer Razzia in einer Flüchtlingsunterkunft im Salzburger Fuschl festgenommen worden war, ist am Samstag nach Marokko abgeschoben worden. Der Mann wurde verdächtigt, sich an einer terroristischen Vereinigung beteiligt zu haben und saß ein Monat in Untersuchungshaft.