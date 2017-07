Terrorschwur im Internet vor Doppelmord in Linz

Mohamed H. (54), der mutmaßliche Doppelmörder von Linz- Urfahr - seine Wahnsinnstat erschüttert Österreich. Umso mehr, als der Tunesier, der seit 28 Jahren in unserem Land lebt, laut Innenminister Wolfgang Sobotka massive Verbindungen zur Terrororganisation IS gehabt haben soll. Außerdem dürfte der ehemalige Gemüsehändler, der zum IS- Killer wurde , via Web dem Chef der Terrormiliz IS, Bakr al- Baghdadi (46), die Treue geschworen haben.