Terrorfahrt in Wien: 21- Jähriger festgenommen

Just am Tag der Urteilsverkündung im Grazer Amok- Prozess sorgte eine weitere Terrorfahrt für Angst und Schrecken: Gegen 11 Uhr am Donnerstagvormittag raste der 21- Jährige mit seinem Auto in Favoriten über die Quellenstraße. "Er ist direkt auf die Passanten zugefahren, ganz gezielt", so Polizeisprecher Thomas Keiblinger im Interview mit Radio Wien. Laut Zeugen soll der Lenker "Allahu Akbar" (Gott ist groß) gerufen haben.

Ein Mann überquerte gerade einen Schutzweg, als der gebürtige Wiener mit seinem Pkw heranraste und geradewegs auf den Fußgänger zusteuerte. In letzter Sekunde konnte sich der Mann mit einem Sprung zur Seite retten. Er blieb unverletzt.

Zeugen alarmierten die Polizei, die den Verdächtigen wenig später anhalten und wegen versuchter schwerer Körperverletzung festnehmen konnte. Laut Informationen der "Krone" lag ein Koran auf der Rückbank des Wagens.

Das Landesamt für Verfassungsschutz hat die Ermittlungen übernommen, die Befragung von Zeugen läuft. Ein politisches beziehungsweise religiöses Tatmotiv kann nicht ausgeschlossen werden.

Der Vorfall sorgt auch im Ausland für Schlagzeilen. Unter anderem berichtete die israelische Tageszeitung "The Jerusalem Post" über die Terrorfahrt in Wien.