Terrorexperte: "Zeit der Sorglosigkeit vorüber"

Anschläge in Städten, "die aus dem Nichts heraus kommen", könne man kaum verhindern, stellte der Militärexperte im krone.at- Newsroom klar. Dennoch habe man in puncto Sicherheit seit dem Aufkommen terroristischer Szenarien, verursacht unter anderem durch die Dschihadistenmiliz Islamischen Staat, viel dazugelernt.

Brigadier Walter Feichtinger mit krone.at-Moderator Gerhard Koller Foto: Reinhard Holl

"Alles dient der Verbreitung von Angst"

Dass, wie zuletzt in Spanien, Sprengstoffgürtel- Attrappen zum Einsatz kommen , ist auch für Feichtinger ein Novum. Da die Betroffenen aber nicht wissen, dass es sich um keine echten Bomben handelt, sei auch dieses Mittel geeignet, Angst und Schrecken zu verbreiten. "Das alles dient der Verbreitung von Angst", darauf hätten es die Attentäter bzw. die Terrororganisationen abgesehen.

"Barrieren im Kopf"

Deshalb aber zu versuchen, Großstädte - wie etwa auch Wien - in Festungen zu verwandeln, sei einerseits nicht möglich, andererseits auch nicht anzustreben. Wenn man alles absperren und dichtmachen würde, entstünden "auch Barrieren im Kopf" und genau das wollten die Terroristen, so der Leiter des Instituts für Friedenssicherung an der Landesverteidigungsakademie.

Doch der Terrorexperte beruhigt auch: Zwar sei der Anteil der aus Österreich in den Dschihad gezogenen Menschen relativ hoch, es gebe aber bislang keinen Anschlag und auch "keine konkreten Hinweise" auf terroristische Absichten Österreich betreffend.