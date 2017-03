Terroralarm bei AUA: Spur führt in die Türkei

Die Homepage wurde für einige Minuten vom Netz genommen. Der Angriff soll auf das Konto der "Aslan Neferler" gehen und konnte rasch abgewehrt werden.

Rasch reagiert haben die Behörden auch auf das Bedrohungsszenario rund um Flüge der Austrian Airlines von den USA nach Österreich. Wie berichtet , wurde eine "nicht näher definierte Drohung" für vergangenen Samstag abgesetzt, die Maschinen aus Miami und New York konnten erst nach aufwändigen Sicherheitschecks mit großer Verspätung abheben. In diesem Zusammenhang ermittelt der Verfassungsschutz in alle Richtungen - eine heiße Spur führt zu der enttarnten türkischen Hacker- Gruppe.

Oliver Papacek, Kronen Zeitung