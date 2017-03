Terroralarm auf Flügen aus den USA nach Österreich

Mit einem mulmigen Gefühl im Bauch bestiegen Hunderte Passagiere aus New York bzw. Miami am Samstag ihre Flüge nach Wien. Exakt für diesen Tag war eine Drohung für Überseeflüge nach Österreich verfasst worden. Das Innenministerium informierte umgehend die US- amerikanischen Behörden. Und die sind in Sicherheitsfragen bekanntlich Spaß befreit. Und so marschierten auf den Gates der betroffenen Flughäfen, unterstützt von reichlich Bodenpersonal, schwerst bewaffnete Polizeieinheiten samt Spürhunden auf.

"Reisepässe abfotografiert, Handgepäck gefilzt"

"Jeder einzelne Passagier wurde vor dem Einsteigen noch einmal durchsucht, die Reisepässe abfotografiert, das Handgepäck gefilzt", erzählt ein Florida- Tourist kurz nach der Ankunft in Wien- Schwechat. Bei den allermeisten Reisenden wurde auch das Gepäckstück geöffnet.

Der Wiener Harald L. (52) war wie Hunderte andere Passagiere vom Sicherheitsalarm betroffen

Verfassungsschutz ermittelt

Die Flugzeuge konnten erst mit erheblicher Verspätung starten, die verlorene Zeit holten die AUA- Piloten über dem Atlantik großteils wieder auf. Gefunden wurde an Bord der Maschinen nach ersten Informationen nichts. Über die Herkunft der Bedrohung hält sich das Innenministerium bedeckt, das Bundesamt für Verfassungsschutz hat die Ermittlungen aufgenommen.

Oliver Papacek, Kronen Zeitung