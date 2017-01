Terror- Teenager: "IS- Kämpfer waren meine Helden"

D

Der Terrorverdächtige Lorenz K. (17) sitzt in Wien in U-Haft. Foto: Peter Tomschi

In Justizanstalt radikalisiert

Binnen zwei Stunden und mit einer Anleitung aus dem Internet bastelte er im Dezember einen Sprengsatz, den er in einem Park habe explodieren lassen, berichtet "Der Falter".

Radikalisiert wurde der Bursch in der Justizanstalt Wiener Neustadt, wo er 2015 wegen einer Reihe strafbarer Delikte mehrere Monate in U- Haft verbrachte. Ein gewisser "Ahmed" habe ihm einen Koran gegeben, irgendwann habe er dem Burschen aus Dagestan gesagt, er wolle zum Islam konvertieren. Nach seiner Freilassung besuchte er Moscheen, heiratete eine muslimische Internet- Bekanntschaft und lernte über Facebook einen gewissen Abdul A. kennen, der sich mit einer IS- Flagge vorstellte. "Er hat mir erklärt, dass ich ins Paradies kommen würde, wenn ich auch zur Al Nusra kommen würde", zitierte die Wochenzeitung aus dem Einvernahmeprotokoll.

In diesem Haus im deutschen Neuss stürmte das SEK die Wohnung des mutmaßlichen Komplizen. Foto: APA/dpa/Federico Gambarini

"Kämpfer des IS waren Helden für mich"

Der 17- Jährige hörte sich auch Hetzreden des in Graz verurteilten radikalen Predigers Mirsad O. an und holte sich Informationen über die Folter der USA im Bagdader Gefängnis Abu Ghraib. "Ich habe gehört, dass der IS 5000 Muslime aus diesem Gefängnis befreit hat. Seit diesem Zeitpunkt, das war so im April 2016, waren die Kämpfer des IS Helden für mich."

"Ich hasse das deutsche Militär"

Dass Menschen vom IS angezündet werden, sei natürlich grausam, aber das sei Rache für Kriegsverbrechen des Westens, meinte der 17- Jährige laut "Falter". Kämpfer wie ihn brauchte der IS in Syrien nicht mehr. "Ich wollte in Europa etwas machen, in Deutschland. Ich hasse das deutsche Militär, weil sie an den Kämpfen gegen Muslime beteiligt sind."