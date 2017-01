Terror- Teenager (17) sitzt in Jugendhaft- Zelle

Verdunkelungs- , Tatbegehungs- bzw. Ausführungsgefahr - der noch 17- jährige Lorenz K. mutmaßliche Bombenplaner der Wiener Terrorzelle sitzt als einer von rund 115 Häftlingen in der Jugendabteilung der Justizanstalt Josefstadt in U- Haft. Am Häfenspeiseplan standen unter anderem Fleischknödel, Schwarztee und Brot. Mit den Strafverfolgungsbehörden will der 17- Jährige kooperieren, die Einvernahme soll am Montag stattfinden.