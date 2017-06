Teenie nach 14 Tagen U- Haft vor Gericht erschienen

Nachdem ein wegen gefährlicher Drohung angeklagter Schüler dreimal nicht zum Prozess am Landesgericht Salzburg gekommen war und deshalb zwei Wochen in Untersuchungshaft auf die Verhandlung warten musste, hat es am Mittwoch endlich - wenn auch wieder mit Verspätung - geklappt. Der 14- Jährige wurde dem Richter vorgeführt. Für die Drohung gegenüber zwei Mitschülern und Lehrern erhielt er einen Schuldspruch ohne Strafe.