Teenager missbrauchte acht Buben: Drei Jahre Haft

Acht Buben hat ein Jugendlicher in einem Kinderdorf in Vorarlberg sexuell missbraucht. Dafür wurde der Teenager am Donnerstag am Landesgericht Feldkirch zu einer Haftstrafe von drei Jahren verurteilt. Außerdem wurde die Einweisung in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher verfügt. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.