Taxifahrer weigert sich, Frau in Kleid mitzunehmen

Die Juristin trug ein sommerliches Kleid, als der Vorfall passierte. Sie war schon in Eile, um rechtzeitig zu ihrem nächsten Termin zu kommen, Doch als sie bei dem Standplatz in der Piaristengasse in ein Taxi einsteigen wollte, wurde sie vom Fahrer nur abschätzig gemustert.

Outfit war laut Juristin "angemessen"

"Nimmst du anderes Taxi, Frau", soll der Lenker laut "Heute" der Wienerin zugeraunt haben. Der Anwältin blieb nichts anderes übrig, sich trotz des Zeitdrucks ein anderes Taxi zu suchen. Ihr Outfit sei ihrem Beruf jedenfalls angemessen gewesen, berichtet sie.

Erbost rief sie ihren Mann an, der den Vorfall auch auf Twitter schilderte. Eine Beschwerde bei der Taxi- Innung wurde erst vom Paar angedacht - weil dies mit sehr viel Aufwand verbunden ist, habe man sich aber dazu entschlossen, davon Abstand nehmen.