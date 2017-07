Tausende Hühner sorgen für Sperre der A1 bei Asten

Der Tiertransporter habe in Fahrtrichtung Wien kurz vor der Ausfahrt Asten (Bezirk Linz- Land) "sein komplettes Ladegut verloren", hieß es bei der Autobahnpolizei Haid am Dienstag. "Es laufen viele Hühner herum, es gibt aber auch viele tote Hühner", berichtete der Polizist. Laut Ö3 soll es sich um 7000 Hühner handeln. Es sollte ein Transporter organisiert werden, in dem die Hühner untergebracht werden können.

Im Frühverkehr Richtung Wien bildete sich innerhalb kürzester Zeit ein Stau, der laut den Asfinag- Verkehrskameras um 6.15 Uhr schon fünf Kilometer zurückreichte. Die Asfinag gab an, dass die Autobahnsperre noch bis nach 7.00 Uhr andauern sollte. Die Lage dürfte sich aber auch dann nur langsam entspannen, weil zunächst wohl nur ein Fahrstreifen wieder befahrbar sein würde.