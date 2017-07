Taschendiebe erleichtern Seniorin um 12.500 Euro

Der Diebstahl wurde bereits am Dienstag vergangener Woche um 9.36 Uhr in einem Geschäft in der Salzburgerstraße verübt. Dabei wurden die Täter von einer Überwachungskamera gefilmt.

Einer der Verdächtigen lenkte die Pensionistin ab, der andere durchwühlte ihre Handtasche. Dann flüchteten beide durch den Haupteingang des Geschäfts. Nun wurden von der Polizei Fahndungsbilder der mutmaßlichen Täter veröffentlicht.

Die Polizei bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 059133/4191- 100.