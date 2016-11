Syrer (25) in Salzburg als Drogendealer entlarvt

Weil er 225 Gramm Speed in seinem Gefrierfach gebunkert und in einem Safe weitere Drogen sowie mehrere Tausend Euro Bargeld gehortet hatte, ist ein 25- jähriger Syrer in der Stadt Salzburg festgenommen worden. Auch seine 16 Jahre alte Freundin, die sich zum Zeitpunkt des Polizeieinsatzes in der Wohnung befand, wurde von der Exekutive zur Einvernahme mitgenommen.