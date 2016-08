Südbahnstrecke ab Samstag für 2 Wochen gesperrt

In den Bau der Bahnbrücke über die Mur am Kugelstein investieren die ÖBB rund 7,2 Millionen Euro. Die Montagearbeiten sind anspruchsvoll: Direkt am nördlichen Portal des Tunnels gegenüber der Badlwand führt die 1966 errichtete Brücke über die Mur.

Laut Regionalleiter Ewald Jantscher von der ÖBB- Infrastruktur AG wird die "relativ kurze Betriebseinschränkung dadurch ermöglicht, dass die neue rund 3000 Tonnen schwere Brücke direkt neben der alten errichtet und mittels einem Aus- und Einschubvorgang ausgewechselt wird."

Die Verbundbogenbrücke aus Stahl- und Stahlbeton ist 62,10 Meter lang, 15 Meter breit und 14,45 Meter hoch. Das Bauwerk wird mit hydraulischen Pressen eingeschoben, der Querverschub erfolgt über sogenannte Verschubbahnen, die nach dem Brückeneinbau wieder entfernt werden.