Sturmtief "Egon" bringt den Winter zurück ins Land

Schnee, Schnee und noch mal Schnee! Frau Holle schüttelt am Wochenende über ganz Österreich ihre Betten kräftig aus. "Am meisten schneit es im Bereich der Karawanken, der Karnischen Alpen sowie auf der Sau- , Kor- und Packalpe", so UBIMET- Wetterexperte Manfred Spatzierer.

Auch im Klagenfurter und im Grazer Becken ist mit bis zu 15 Zentimeter Neuschnee zu rechnen. Oberhalb von 800 Metern werden es gar 40 Zentimeter sein. Doch auch entlang der Alpennordseite von Vorarlberg bis ins südliche Niederösterreich wird Schnee erwartet.

Dünne Schneeschicht in Wien erwartet

Außerdem kann die weiße Pracht in einer dünnen Deckenform sogar in Wien liegen bleiben. Am Samstag erreichen die Temperaturen maximal drei Grad, am Sonntag liegen sie rund um den Gefrierpunkt.

Foto: APA/GEORG HOCHMUTH

Matthias Lassnig, Kronen Zeitung