Sturmböen bis zu 110 km/h fegen über Österreich

Insbesondere an der Alpennordseite von Salzburg ostwärts kommt es laut UBIMET zu heftigen Gewittern inklusive Starkregen, Hagel sowie orkanartigen Böen zwischen 80 und 110 km/h. Während es im Westen und Südwesten bereits seit den frühen Morgenstunden teils heftig regnete, zeigte sich in der Osthälfte des Landes noch die Sonne. In weiterer Folge müsse aber auch hier mit Unwettern gerechnet werden, hieß es.

In Salzburg hagelte es bereits am Montagabend heftig. Foto: Österreichische Hagelversicherung, Einsatzdoku.at

"Gartenstuhl kann zu gefährlichem Geschoss werden"

Schäden durch umstürzende Bäume und Plakatwände werden befürchtet. Und auch Gartenmöbel und weitere nicht befestigte Gegenstände im Freien sollten unbedingt gesichert werden, um eventuelle Beschädigungen zu vermeiden. "Ein einfacher Gartenstuhl kann bei derart hohen Windgeschwindigkeiten schnell zu einem gefährlichen Geschoss werden", so UBIMET- Chefmetereologe Manfred Spatzierer.

Während des Gewitters und des Sturms sollte man daher auch Aufenthalte im Freien vermeiden und die Fenster geschlossen halten.

Bereits am Sonntag war es in Niederösterreich zu teils heftigen Gewittern gekommen. Foto: Einsatzdoku.at

Wetterbesserung bereits ab Mittwoch

Wie die österreichische Unwetterzentrale berichtet, dürfte der Spuk allerdings schnell wieder vorbei sein: So sorgt schon am Mittwoch zunehmender Hochdruckeinfluss für eine Wetterberuhigung. Die Höchstwerte liegen dann allerdings nur noch bei maximal 23 Grad, wobei es im östlichen Niederösterreich und im Burgenland am wärmsten sein wird.

Foto: APA/dpa/Carmen Jaspersen, APA/dpa-Zentralbild/Jens Büttner

Wer kein Freund der Hitze ist, sollte die durch die Unwetter bedingte Abkühlung genießen: Am Wochenende wird es nämlich wieder richtig heiß, bis zu 35 Grad werden erwartet!

Foto: thinkstockphotos.de, APA/Georg Hochmuth