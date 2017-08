Sturm- Drama im Innviertel: 2 Tote, 120 Verletzte!

Die orkanartige Böe riss das Zelt in Frauschereck im Bezirk Braunau am Inn nieder. Von einer Windgeschwindigkeit von 160 Stundenkilometer ist die Rede. Aufgrund des Großschadensfalles mit den vielen Verletzten löste das Rote Kreuz Katastrophenalarm aus. Als der Sturm ausbrach, seien zwischen 700 und 1000 Besucher in dem Zelt gewesen.

War zunächst von 40 Verletzten die Rede gewesen, stieg die Zahl am Samstagvormittag auf 120 an! Viele der Festbesucher hätten sich privat in die umliegenden Krankenhäuser begeben, sagte der stellvertretende Polizei- Bezirkskommandant Günter Schieferegger. Die Polizei musste erst die Spitäler durchrufen. 20 Feiernde wurden schwer verletzt.

Rund 1000 Feiernde hatten sich zum Zeitpunkt des Dramas im Zelt befunden, zwei von ihnen starben.

Der Unglücksort wurde auf Anweisung der Staatsanwaltschaft gesperrt. Diese hat die Ermittlungen mittlerweile übernommen.

Todesopfer identifiziert

In den ersten Stunden des Unglücks war die Identität der beiden Todesopfer ungewiss gewesen, man wusste nur von einer jungen Frau und einem jungen Mann, beide um die 20 Jahre alt. Mittlerweile wurde das Mädchen von ihren Eltern als 19- jährige Studentin aus Rumänien identifiziert. Auch der junge Mann, der bei dem Unglück sein Leben verlor, konnte mittlerweile identifiziert werden: Es handelt sich um einen 28- jährigen Einheimischen.

"Blutüberströmte Personen"

In Panik seien die Besucher davongelaufen und hätten versucht, sich zwischen parkenden Autos in Sicherheit zu bringen, wie ein geschockter Augenzeuge in einem Interview sagte.

"Zahlreiche blutüberströmte" Personen seien an ihm vorbeigelaufen, vom Zelt sei "kaum noch was zu sehen" gewesen, da der Sturm fast die gesamte Fläche des Zeltes weggerissen habe.

Hotline eingerichtet

Die Verletzten wurden auf mehrere Krankenhäuser aufgeteilt. Für Angehörige wurde um 5 Uhr unter der Nummer 0732/7644644 eine Telefonhotline eingerichtet. Fünf Mitarbeiter wurden zur Betreuung abgestellt. Genannte Vermisste wurden mit der Liste der behandelten Fälle abgeglichen. Bis Mittag wollte man die Hotline aufrecht erhalten, danach werden die Anrufe zur Leitzentrale umgeleitet.

