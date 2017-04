Stromausfälle und Sachschaden nach Blitzschlägen

Heftige Gewitter haben am Dienstagnachmittag über der Osthälfte Kärntens zu Stromausfällen und Sachschaden geführt. In St. Veit/Glan schlug laut Polizei ein Blitz in den Stromverteiler eines Stromversorgers ein, in Schwabegg in der Gemeinde Neuhaus im Bezirk Völkermarkt wurde eine 100- kV- Leitung getroffen.