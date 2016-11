Strom fiel am Salzburger Bahnhof plötzlich aus

Düsteres präsentierte sich am Sonntagabend der Salzburger Hauptbahnhof: Kurz nach 17.30 Uhr fiel plötzlich der Strom im gesamten Hauptgebäude aus. Die Passagiere standen in der Halle und auf den Bahnsteigen in der Dunkelheit, Geschäfte musste kurzerhand zusperren. Der Bahnverkehr war allerdings nicht beeinträchtigt.