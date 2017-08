Strolz: "Bei uns gibt's keine Sesselkleber"

Nach 15 Jahren im Nationalrat oder zehn Jahren in der Regierung soll Schluss sein, für diese zeitliche Amtszeitbeschränkung spricht sich NEOS- Chef Matthias Strolz aus. Damit soll etwa verhindert werden, dass sich Machtstrukturen in der Politik verhärten, erklärte er am Montag im ersten ORF- "Sommergespräch" 2017. NEOS- Politiker seien jedenfalls "keine Sesselkleber", betonte er.