Streit um stilles Örtchen endet im Krankenhaus

Mit einem Schwerverletzten hat am Montagabend in der Stadt Salzburg eine Rauferei um die Benützung einer Behinderten- Toilette geendet. Ein Tourist aus Spanien hatte das WC gemeinsam mit seinen beiden Töchter und seiner Nichte derart lange in Beschlag genommen, dass es einem wartenden Salzburger schließlich zu bunt wurde. Als das Quartett die Toilette verließ, flogen auch schon die Fäuste. Der 39- jährige Spanier kam dabei zu Sturz und brach sich das Wadenbein.